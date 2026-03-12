СК проверит, почему в Челябинске школьницу высадили из автобуса на мороз

По данным источников, водитель одного из рейсовых автобусов высадила несовершеннолетнюю пассажирку прямо на улицу, столкнувшись с трудностями при оплате проезда. На улице в тот день было холодно, а 16‑летняя девушка оказалась одна на остановке без возможности продолжить поездку.