СК проверит, почему в Челябинске школьницу высадили из автобуса на мороз

В Челябинске разгорается скандал вокруг инцидента в общественном транспорте. История получила широкую огласку в интернете и социальных сетях, после чего ей заинтересовались в федеральном центре, сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.
По данным источников, водитель одного из рейсовых автобусов высадила несовершеннолетнюю пассажирку прямо на улицу, столкнувшись с трудностями при оплате проезда. На улице в тот день было холодно, а 16‑летняя девушка оказалась одна на остановке без возможности продолжить поездку.
Следственными органами СК России по Челябинской области по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Действия водителя квалифицированы как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Ситуацию не оставил без внимания лично председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Глава ведомства поручил руководителю регионального следственного управления Андрею Щукину оперативно представить подробный доклад о ходе расследования и его предварительных итогах.