На Кубани из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на нефтебазе

«В Тихорецком районе из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы. Пострадавших нет. Общая площадь пожара составляет 150 кв. м. В тушении принимают участие 83 человека и 26 единиц техники, в том числе и специалисты ГУ МЧС России по Краснодарскому краю», — говорится в сообщении.
