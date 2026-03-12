В Красноярске задержали пьяного бесправника, который устроил ДТП

Госавтоинспекторы Красноярска задержали 43-летнего мужчину, который в нетрезвом виде управлял авто, несмотря на лишение водительских прав. За несколько дней до этого горожанин стал виновником ДТП, произошедшего в гаражном массиве на улице Юшкова.
Алкотестер показал содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе на уровне 1,15 мг/л, что превышает норму более чем в семь раз.
Мужчина попытался оправдаться и рассказал, что якобы ему нужно было в аптеку. Год назад он уже привлекался к административной ответственности за подобное.
Теперь на него завели уже уголовное дело. В Госавтоинспекции напоминают, что сообщить о пьяном водителе можно по номеру: (263−10−19) либо через чат-бот @Alkoline_Krsk_bot.