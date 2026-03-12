Ричмонд
Пожар на нефтебазе начался в Краснодарском крае после падения обломков БПЛА

Пожар начался на нефтебазе в Тихорецком районе Краснодарского края из-за падения обломков беспилотника. Об этом в четверг, 12 марта, сообщили в оперштабе региона.

Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.

— В тушении (возгорания, — прим. «ВМ») принимают участие 83 человека и 26 единиц техники, в том числе и специалисты ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, — передает Telegram-канал оперштаба.

Ранее стало известно, что беспилотники Вооруженных сил Украины попали по жилому дому в городе Васильевке Запорожской области. Около десяти человек пострадали, есть погибшие. Раненым оказали медпомощь.

До этого пожар также произошел на нефтебазе в Армавире Краснодарского края из-за атаки украинских дронов. В тушении возгорания участвовал 91 человек, задействовано 26 единиц техники.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
