Пожар на нефтебазе начался в Краснодарском крае после падения обломков БПЛА

Пожар начался на нефтебазе в Тихорецком районе Краснодарского края из-за падения обломков беспилотника. Об этом в четверг, 12 марта, сообщили в оперштабе региона.
Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.
— В тушении (возгорания, — прим. «ВМ») принимают участие 83 человека и 26 единиц техники, в том числе и специалисты ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, — передает Telegram-канал оперштаба.
Ранее стало известно, что беспилотники Вооруженных сил Украины попали по жилому дому в городе Васильевке Запорожской области. Около десяти человек пострадали, есть погибшие. Раненым оказали медпомощь.
До этого пожар также произошел на нефтебазе в Армавире Краснодарского края из-за атаки украинских дронов. В тушении возгорания участвовал 91 человек, задействовано 26 единиц техники.