Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кубани произошел пожар на территории нефтебазы из-за падения обломков БПЛА

Площадь пожара на нефтебазе в Краснодарском крае составила 150 квадратных метров.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодарском крае в Тихорецком районе произошло возгорание на территории нефтебазы. Причиной инцидента стало падение обломков беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба по региону.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, пострадавших в результате происшествия нет. Площадь пожара оперативно удалось локализовать, на данный момент она составляет 150 квадратных метров.

В ликвидации огня задействованы значительные силы: 83 человека и 26 единиц техники. В их число входят и специалисты Главного управления МЧС России по региону.

Тем временем на побережье сохраняется сложная обстановка. Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что курорт пережил самую продолжительную атаку беспилотников за последнее время.

По словам градоначальника, угроза для жителей и гостей курорта сохранялась на протяжении почти суток, сирены включались повторно. Он охарактеризовал случившееся как беспрецедентную по длительности атаку на город.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше