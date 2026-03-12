Обломки БПЛА упали на нефтебазу в Краснодарском крае, произошло возгорание

Жертв и пострадавших в результате возгорания нет. Огонь охватил площадь 150 квадратных метров. К ликвидации пожара привлечены 83 человека и 26 единиц техники, в том числе специалисты ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Ранее в районе Анапы и Витязево прогремело более 15 сильных взрывов — расчёты противовоздушной обороны уничтожали украинские дроны. От громких звуков сработали сигнализации у авто. Власти просили местных жителей укрыться в безопасном месте.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше