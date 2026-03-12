Ричмонд
Сибиряк поджег кладбище, чтобы согреться, и попал с переохлаждением в больницу

В Ангарске Иркутской области загорелось кладбище. Полицейские вычислили человека, причастного, по их мнению, к пожару.

Источник: Аргументы и факты

Инцидент на погосте произошел утром 11 марта. Получив сообщение о возгорании, стражи порядка начали проверку и довольно быстро вышли на след предполагаемого виновника ЧП.

По предварительной информации правоохранителей, в ночь перед пожаром на кладбище приютился местный безработный. 50-летний мужчина, имеющий судимость, замерз и, желая согреться, поджег некие ритуальные элементы, рассказали в региональном главке МВД.

Сотрудники ведомства нашли нарушителя. «Он с переохлаждением помещен в больницу», — уточнили в полиции.