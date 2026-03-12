Эксперт Крылов: землетрясения у Сочи в марте стали первыми в истории наблюдений

СОЧИ, 12 марта. /ТАСС/. Серия землетрясений около Сочи, которая была зафиксирована в марте, стала первым подобным случаем за всю историю инструментальных наблюдений в регионе, сообщил ТАСС старший научный сотрудник Лаборатории геодинамики, георесурсов, георисков и геоэкологии Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН Артем Крылов.
В феврале и марте землетрясения несколько раз фиксировались в районе Сочи, их магнитуда не превышала 4,8. Последний случай зафиксирован 6 марта.
«В акватории Черного моря 3 и 6 марта 2026 года в 20−30 км от Сочи произошла серия из трех землетрясений с магнитудами 4,4−4,5. Землетрясения являются обычным явлением для региона Кавказа и Восточного Причерноморья, поскольку он расположен в широкой зоне деформаций на границе Аравийской и Евразийской литосферных плит. Тем не менее, подобной серии сейсмических событий с магнитудами выше 4 в этой части акватории Черного моря вблизи Сочи за инструментальный период зафиксировано не было», — рассказал Крылов.
По его словам, это говорит о значительных тектонических напряжениях, накопившихся в этой зоне до их произошедшей разрядки.
«Так как эпицентры землетрясений близки по времени и расположению, то, скорее всего, они взаимосвязаны — предыдущее землетрясение приводило к локальному перераспределению тектонических напряжений и провоцировало последующее», — добавил собеседник агентства.