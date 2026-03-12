Эксперт Крылов: землетрясения у Сочи в марте стали первыми в истории наблюдений

«В акватории Черного моря 3 и 6 марта 2026 года в 20−30 км от Сочи произошла серия из трех землетрясений с магнитудами 4,4−4,5. Землетрясения являются обычным явлением для региона Кавказа и Восточного Причерноморья, поскольку он расположен в широкой зоне деформаций на границе Аравийской и Евразийской литосферных плит. Тем не менее, подобной серии сейсмических событий с магнитудами выше 4 в этой части акватории Черного моря вблизи Сочи за инструментальный период зафиксировано не было», — рассказал Крылов.