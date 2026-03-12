Новая схема: мошенники предлагают помощь в получении онлайн-микрозаймов

Мошенники уже начали использовать этот переход для обмана граждан, передает ИА DEITA.RU.
Об этом рассказали в управлении по борьбе с противоправным использованием ИКТ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В Telegram-канале ведомства предупредили о том, что аферисты предлагают «помощь» в получении займа без прохождения биометрической идентификации, обещая «активировать договор» за перевод от 500 до 1500 рублей.
На практике жертвы просто теряют деньги — никакой займ не оформляется, а личные данные остаются в руках преступников.
В киберполиции настоятельно рекомендуют не обращаться к посредникам и оформлять микрозаймы исключительно через официальные сайты или приложения МФО и банков.