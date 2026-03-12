На возможного ребенка Эпштейна указали документы по его делу

Скандально известный американский финансист Джеффри Эпштейн мог иметь ребенка от одной из своих жертв. Об этом сообщает британская газета Daily Mail со ссылкой на документы, опубликованные Министерством юстиции США.
По данным издания, в материалах дела приводятся показания одной из пострадавших, зафиксированные Федеральным бюро расследований. Женщина утверждала, что в квартире Эпштейна находилась фотография блондинки, сделанная на пляже.
Как следует из ее показаний, финансист утверждал, что изображенная на снимке женщина является матерью его ребенка. Также, по словам пострадавшей, в квартире находилась скульптура торса, которую Эпштейн называл слепком с тела этой женщины.
Daily Mail пишет, что финансист проявлял интерес к идеям генетического улучшения человечества. Некоторые из его жертв заявляли, что просыпались на принадлежащем ему ранчо Зорро в окружении лабораторного оборудования.
Издание также утверждает, что по меньшей мере две женщины рассказывали следствию, что Эпштейн предлагал им родить от него детей.
В 2019 году в США Эпштейну были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он умер в тюрьме. Следствие пришло к выводу, что смерть наступила в результате самоубийства.
30 января заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу. Общий объем обнародованных документов, по его словам, превысил 3,5 млн файлов.
Ранее стало известно, что арест бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона по подозрению в злоупотреблении властью в связи с делом Джеффри Эпштейна усилил напряжение внутри Лейбористской партии. Об этом писали британские СМИ на фоне публикации новых материалов по делу американского финансиста.
