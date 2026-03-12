Силы ПВО за ночь сбили 80 украинских беспилотников над территорией России

Силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали 80 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом в четверг, 12 марта, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Так, 30 дронов сбили над Краснодарским краем, 14 — над Крымом, 10 — над Ростовской областью.
Помимо этого, восемь БПЛА уничтожили над Черным морем, по пять — над Брянской и Белгородской областями, три — над Курской, по два — над Азовским морем и Калужской областью, один — над Воронежской областью.
— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 80 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — цитирует заявление оборонного ведомства ТАСС.
11 марта российские средства ПВО уничтожили 185 украинских дронов самолетного типа. Они были перехвачены над Астраханской, Белгородской областями и другими регионами РФ.
В тот же день губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате удара по местному предприятию ракетами ВСУ шестеро мирных граждан погибли и еще 42 получили ранения.