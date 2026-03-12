Пожар уничтожил здание школы в Эхирит-Булагатском районе Приангарья

По информации регионального управления МЧС, для тушения огня были задействованы 35 сотрудников противопожарной службы и 11 единиц спецтехники. Пламя, охватившее площадь в 1260 квадратных метров, было локализовано и потушено. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет.