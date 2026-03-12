Пожар уничтожил здание школы в Эхирит-Булагатском районе Приангарья

В Эхирит-Булагатском районе Иркутской области сгорела школа. Об этом проинформировал глава муниципального образования Геннадий Осодоев в своем Telegram-канале.
«Сгорела Байтогская школа», — написал мэр.
По информации регионального управления МЧС, для тушения огня были задействованы 35 сотрудников противопожарной службы и 11 единиц спецтехники. Пламя, охватившее площадь в 1260 квадратных метров, было локализовано и потушено. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет.
Как передаёт спасательное ведомство, на месте работают специалисты по расследованию. Предварительная версия причины возгорания — неисправность электропроводки, приведшая к замыканию.
Прокуратурой инициирована проверка по факту случившегося. Особое внимание будет уделено обеспечению транспортной доступности для учеников, проживающих в соседних населённых пунктах.
Ранее сообщалось, что на складе в Казани вспыхнул пожар на площади 3000 кв. метров.