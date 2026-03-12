Ричмонд
Школьник выстрелил из пневматики в одноклассника на уроке в Верхней Пышме

В школе Верхней Пышмы пятиклассник выстрелил из пневматического оружия в одноклассника во время урока. Прокуратура начала проверку.

Пятиклассник выстрелил из пневматического оружия в своего одноклассника в одной из школ города Верхняя Пышма Свердловской области.

По предварительной информации, инцидент произошел 11 марта во время урока английского языка.

Как сообщили в прокуратуре, ученик пронес в школу пневматическое оружие и выстрелил из него в лоб своему однокласснику.

Со слов школьника, он нажал на курок неумышленно во время игры.

Прокуратура Верхней Пышмы организовала проверку по факту происшествия. В ходе нее будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере обеспечения безопасности и защиты прав несовершеннолетних в образовательном учреждении.

Также на контроле надзорного ведомства находятся ход и результаты доследственной проверки, которую проводят органы предварительного следствия.

Ранее сообщалось о нападении в гимназии № 16 в Уфе, где девятиклассник пришел на урок с детским автоматом и несколько раз выстрелил в учителя и троих одноклассников, после чего взорвал петарду. В результате происшествия никто не пострадал.