Школьник выстрелил из пневматики в одноклассника на уроке в Верхней Пышме

Пятиклассник выстрелил из пневматического оружия в своего одноклассника в одной из школ города Верхняя Пышма Свердловской области.
По предварительной информации, инцидент произошел 11 марта во время урока английского языка.
Как сообщили в прокуратуре, ученик пронес в школу пневматическое оружие и выстрелил из него в лоб своему однокласснику.
Со слов школьника, он нажал на курок неумышленно во время игры.
Прокуратура Верхней Пышмы организовала проверку по факту происшествия. В ходе нее будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере обеспечения безопасности и защиты прав несовершеннолетних в образовательном учреждении.
Также на контроле надзорного ведомства находятся ход и результаты доследственной проверки, которую проводят органы предварительного следствия.
Ранее сообщалось о нападении в гимназии № 16 в Уфе, где девятиклассник пришел на урок с детским автоматом и несколько раз выстрелил в учителя и троих одноклассников, после чего взорвал петарду. В результате происшествия никто не пострадал.