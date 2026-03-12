Прокуратура начала проверку в связи с пожаром в школе Эхирит-Булагатского района

Прокуратура контролирует проверку в связи с пожаром в школе Эхирит-Булагатского района. Учебное учреждение сгорело в ночь с 11 на 12 марта 2026 года. В Байготской общеобразовательной средней школе обучались 67 детей. К счастью, никто из жителей деревни Серафимовск не пострадал. Об этом КП-Иркутск рассказали в ведомстве.
— Огонь тушили 35 спасателей с привлечением 11 единиц спецтехники. Пламя уничтожило 1260 квадратных метров. Сейчас специалисты проводят разборку и проливку строительных конструкций, — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС Приангарья.
Сотрудники МЧС установили, что причиной пожара предварительно стало короткое замыкание. Следственный комитет также участвует в проверке по признакам преступления «Халатность».
