Прокуратура начала проверку в связи с пожаром в школе Эхирит-Булагатского района

Прокуратура контролирует проверку в связи с пожаром в школе Эхирит-Булагатского района. Учебное учреждение сгорело в ночь с 11 на 12 марта 2026 года. В Байготской общеобразовательной средней школе обучались 67 детей. К счастью, никто из жителей деревни Серафимовск не пострадал. Об этом КП-Иркутск рассказали в ведомстве.