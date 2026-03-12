Силы ПВО уничтожили за ночь 80 дронов ВСУ над регионами России

Российские силы противовоздушной обороны ликвидировали за ночь 12 марта 80 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Большую часть БПЛА, 30 единиц, российские военные уничтожили в Краснодарском крае, 14 — в Крыму, 10 — в Ростовской области, восемь — над акваторией Черного моря.
Еще по пять вражеских беспилотников сбили в Брянской и Белгородской областях, три — в Курской области. По два дрона ВСУ были ликвидированы в Калужской области и над акваторией Азовского моря. И один дрон — в Воронежской области.
Накануне в Минобороны России сообщили, что ВСУ задействовали 10 беспилотников для атаки по компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае.
А на краматорском направлении в Донецкой Народной Республике были замечены французские расчеты операторов дронов ВСУ.