Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО уничтожили за ночь 80 дронов ВСУ над регионами России

Российские военные отбили массированную атаку дронов ВСУ на регионы страны.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны ликвидировали за ночь 12 марта 80 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Большую часть БПЛА, 30 единиц, российские военные уничтожили в Краснодарском крае, 14 — в Крыму, 10 — в Ростовской области, восемь — над акваторией Черного моря.

Еще по пять вражеских беспилотников сбили в Брянской и Белгородской областях, три — в Курской области. По два дрона ВСУ были ликвидированы в Калужской области и над акваторией Азовского моря. И один дрон — в Воронежской области.

Накануне в Минобороны России сообщили, что ВСУ задействовали 10 беспилотников для атаки по компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае.

А на краматорском направлении в Донецкой Народной Республике были замечены французские расчеты операторов дронов ВСУ.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше