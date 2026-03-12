На перегоне под Самарой «Ласточка» насмерть сбила девушку

Девушка 2007 года рождения попала под электричку в Новосемейкино и погибла. ЧП произошло 11 марта в 17.57 на перегоне Водинская — Радиоцентр, сообщили в Центральном МСУТ СК России. По предварительным данным, девушку сбила «Ласточка» Новокуйбышевск — Тольятти.
«Машинист применил экстренное торможение, но предотвратить наезд не удалось», — прокомментировала пресс-служба СК.
Сейчас проводится доследственная проверка по статье УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. В обстоятельствах происшествия разбираются следователи.