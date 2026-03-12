Ричмонд
В российском регионе загорелась нефтебаза после падения обломков БПЛА

На территории нефтебазы в Тихорецком районе Краснодарского края произошло возгорание на площади 150 квадратных метров из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата.

На территории нефтебазы в Тихорецком районе Краснодарского края произошло возгорание на площади 150 квадратных метров из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил оперштаб региона. Пострадавших нет.

Минобороны РФ ранее информировало, что минувшей ночью силы ПВО уничтожили 80 украинских беспилотников самолётного типа.

Ранее сообщалось, что в окрестностях Анапы и посёлка Витязево в Краснодарском крае минувшим вечером раздалось более 15 мощных хлопков.

