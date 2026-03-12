Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Неизвестный снаряд попал в контейнеровоз у побережья ОАЭ

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о попадании неизвестного снаряда в контейнеровоз примерно в 60 километрах от побережья ОАЭ, в результате на судне возник пожар.

Источник: © РИА Новости

«UKMTO получило сообщение об инциденте в 35 морских милях к северу от Джабаль-Али, ОАЭ. Капитан сообщил, что в контейнеровоз попал под удар неизвестного снаряда, в результате чего возник небольшой пожар», — говорится в сообщении на сайте управления.

Отмечается, что никто не пострадал, ведется расследование инцидента.

Узнать больше по теме
ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
Читать дальше