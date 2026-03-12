Неизвестный снаряд попал в контейнеровоз у побережья ОАЭ

«UKMTO получило сообщение об инциденте в 35 морских милях к северу от Джабаль-Али, ОАЭ. Капитан сообщил, что в контейнеровоз попал под удар неизвестного снаряда, в результате чего возник небольшой пожар», — говорится в сообщении на сайте управления.
Отмечается, что никто не пострадал, ведется расследование инцидента.
Узнать больше по теме
ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.Читать дальше