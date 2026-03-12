Ричмонд
NYP: «Железный купол» Израиля за сутки перехватил только половину ракет

НЬЮ-ЙОРК, 12 марта. /ТАСС/. Израильская система противоракетной обороны «Железный купол» смогла перехватить в среду лишь половину из 100 ракет, выпущенных шиитской организацией «Хезболлах». Об этом сообщила газета The New York Post со ссылкой на источник в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Источник: AP 2024

По словам собеседника, в ответ на эту атаку ЦАХАЛ готовит наземную операцию в Ливане. Как отмечает газета, пока не ясно, какой ущерб был нанесен Израилю и каковы масштабы возможной наземной операции Израиля в ответ.

В ночь на 2 марта север Израиля подвергся обстрелу со стороны Ливана. Ответственность взяла на себя «Хезболлах», заявив, что ракеты по израильской территории были выпущены в ответ на убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Вслед за этим ВВС Израиля начали наносить массированные удары по ливанской территории. Позднее начальник Генштаба израильской армии Эяль Замир объявил о начале наступательной операции против «Хезболлах», которая, по его словам, может длиться «долгие дни». 9 марта пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что подразделения израильских сил начали проводить ограниченную целенаправленную наземную операцию против «Хезболлах» на юге Ливана.