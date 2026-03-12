Игорь Кобзев рассказал подробности пожара в школе в Эхирит-Булагатском районе

IrkutskMedia, 12 марта. Глава Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что сообщение о возгорании в Байготской школе в деревне Серафимовск поступило около полуночи, сработала пожарная сигнализация. В 03.17 пожар локализовали, в 06.15 открытое горение было ликвидировано. Погибших и травмированных нет, но здание школы выгорело практически полностью, написал Игорь Кобзев в своём телеграм-канале (18+).