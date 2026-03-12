Игорь Кобзев рассказал подробности пожара в школе в Эхирит-Булагатском районе

IrkutskMedia, 12 марта. Глава Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что сообщение о возгорании в Байготской школе в деревне Серафимовск поступило около полуночи, сработала пожарная сигнализация. В 03.17 пожар локализовали, в 06.15 открытое горение было ликвидировано. Погибших и травмированных нет, но здание школы выгорело практически полностью, написал Игорь Кобзев в своём телеграм-канале (18+).
В ликвидации пожара участвовали 35 человек личного состава и 11 единиц техники. Работа осложнялась порывами ветра до 18 метров в секунду. Сейчас пожарные разбирают и проливают конструкции.
В сгоревшей школе обучались 67 детей и работали 29 сотрудников. 12 и 13 марта уроки для детей проведут дистанционно. С 16 марта образовательный процесс будет организован в одной из близлежайших школ. Детей будут отвозить на школьных автобусах.
На место происшествия выехал министр образования региона Максим Парфёнов, также работает комиссия министерства вместе с администрацией района по организации учебного процесса. Специалисты проверят условия в близлежайших школах. Мэр Эхирит-Булагатского района Геннадий Осодоев отметил, что решается также вопрос с питанием детей.
Здание Байготской школы было построено в 1987 году, первый этаж был кирпичный, второй — деревянный. К сооружению был пристроен деревянный спортивный зал. В 2021 году в школе заменили электропроводку.
«К сожалению, в регионе много таких зданий. Прошу коллег из муниципальных образований совместно с Правительством региона и МЧС России провести профилактические осмотры учреждений образования, здравоохранения, спорта и культуры с целью исключения подобных случаев при неблагоприятных погодных условиях. Необходимо держать на контроле ситуацию с электросетями», — написал глава Приангарья в своём посте.
Напомним, что на месте пожара работают дознаватели МЧС России, предварительно причиной возгорания стало короткое замыкание.