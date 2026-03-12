В Ангарске 50-летний безработный мужчина поджег могилы участников СВО

В Ангарске 50-летний безработный мужчина поджег могилы участников специальной военной операции. Это произошло утром 11 марта на кладбище «Березовая роща». Огонь уничтожил пять захоронений. Об этом КП-Иркутск рассказали в городской администрации. Виновник не сбежал с места преступления, а уснул прямо около выгоревшей могилы, его обнаружили местные жители.
— Ночью ранее судимый безработный мужчина поджег ритуальные элементы, чтобы согреться, — уточнили в ГУ МВД России по Иркутской области.
Полицейские доставили его в больницу c переохлаждением. Сейчас от родственников бойцов, чьи могилы пострадали от огня, поступают заявления. Проверка продолжается.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Эхирит-Булагатском районе сгорела школа, в которой обучались 67 детей. Сотрудники МЧС предполагают, что пожар возник из-за короткого замыкания. Правоохранители начали проверку.