В Ангарске 50-летний безработный мужчина поджег могилы участников СВО

В Ангарске 50-летний безработный мужчина поджег могилы участников специальной военной операции. Это произошло утром 11 марта на кладбище «Березовая роща». Огонь уничтожил пять захоронений. Об этом КП-Иркутск рассказали в городской администрации. Виновник не сбежал с места преступления, а уснул прямо около выгоревшей могилы, его обнаружили местные жители.