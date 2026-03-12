UKMTO: в 60 км от Дубая после попадания снаряда загорелся контейнеровоз

Пожар вспыхнул на борту контейнеровоза после попадания в борт неизвестного снаряда у побережья Объединенных Арабских Эмиратов, сообщил Центр координации морских торговых перевозок (UKMTO) при военно-морских силах Британии.
Это произошло примерно в 64 километрах от Дубая.
«UKMTO получил сообщение об инциденте в 35 морских милях к северу от Джебель-Али, ОАЭ. Капитан контейнеровоза сообщил, что в их судно попал неопознанный снаряд, вызвавший небольшой пожар на борту», — говорится в сообщении центра.
В организации также уточнили, что все члены команды корабля находятся в безопасности. Кроме того, подчеркивается, что «воздействие на окружающую среду пока не фиксируется». Темнота затрудняет проведение полной оценки ущерба, нанесённого судну.
Власти Объединенных Арабских Эмиратов начали расследование причин случившегося. Экипажам кораблей рекомендовано двигаться с осторожностью и сообщать UKMTO о любых подозрительных ситуациях.
Напомним, в ночь на 12 марта стало известно, что беспилотный летательный аппарат упал на здание в Дубае. После инцидента власти эвакуировали людей из этого строения. Никто не пострадал.
11 марта UKMTO сообщало, что в Ормузском проливе в грузовое судно попал снаряд, что привело к возгоранию. В результате удара корабль также получил повреждения. Членам команды пришлось покинуть судно.