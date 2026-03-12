Красноярские спасатели рассказали о поисках 55-летнего мужчины в нацпарке

Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда и волонтеры преодолели 25 километров в горно-таежной местности, чтобы найти 55-летнего мужчину, который пропал 9 марта в районе национального парка «Красноярские Столбы». Об этом сообщили в Telegram-канале отряда.
«Краевые спасатели, полицейские и волонтеры вчера обследовали 25 километров территории в поисках мужчины на “Красноярских Столбах”. Поисковые работы велись не только на основных туристических маршрутах, но и в труднодоступных местах и на диких тропах, не отмеченных на картах парка», — говорится в сообщении.
К поискам также привлекли кинологов Красноярского поисково-спасательного отряда. Пока что мужчину не нашли, но поиски продолжатся в четверг.
10 марта спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда вместе с сотрудниками полиции обследовали почти 10 километров лесных дорог в районе скалы Такмак.