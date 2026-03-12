Красноярские спасатели рассказали о поисках 55-летнего мужчины в нацпарке

«Краевые спасатели, полицейские и волонтеры вчера обследовали 25 километров территории в поисках мужчины на “Красноярских Столбах”. Поисковые работы велись не только на основных туристических маршрутах, но и в труднодоступных местах и на диких тропах, не отмеченных на картах парка», — говорится в сообщении.