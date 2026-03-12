Ричмонд
Под Ростовом в ДТП с «Лексусом» и микроавтобусом пострадал 12-летний ребенок

После столкновения машин на подъезде к трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе школьник попал в больницу.

Источник: Комсомольская правда

Под Ростовом после ДТП в больницу попал 12-летний ребенок. По информации отдела пропаганды Управления ГАИ по Донскому региону, авария произошла днем в среду, 11 марта, на подъезде к М-4 «Дон» в районе хутора Камышеваха.

— По предварительным данным, в 13:40 на нерегулируемом перекрестке 58-летний водитель микроавтобуса при повороте налево столкнулся со встречной машиной «Лексус ES250», за рулем которой находился 51-летний мужчина, — уточнили в Госавтоинспекции.

В результате аварии травмы получил 12-летний пассажир «Лексуса». Ребенка доставили в больницу.

В Госавтоинспекции Ростовской области призывают водителей строго соблюдать скоростной режим, дистанцию и очередность проезда перекрестков. Одна ошибка за рулем может стоить жизни.