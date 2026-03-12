РФ выдаст Румынии одного из самых разыскиваемых преступников Василя Родидеала

Защитник уточнила, что окончательное решение будет зависеть от рассмотрения апелляции. Если суд подтвердит ранее принятое постановление, экстрадиция может состояться в ближайшее время. Родидеал задержан в России в феврале 2025 года. Его арестовали после запроса Интерпола. Правоохранители установили, что он проживал в стране под другим именем — Василия Кравцова. Идентифицировать разыскиваемого удалось по отпечаткам пальцев. После проверки выяснилось, что мужчина находится в международном розыске.