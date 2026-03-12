Как мошенники используют схему с кешбэком, объяснил эксперт

Об этом предупредил преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения РТУ МИРЭА Андрей Рыбников, сообщает ИА DEITA.RU.
По его словам, аферисты действуют двумя основными способами: либо полностью копируют дизайн легитимного сервиса, заменив лишь домен, либо создают фейковые агрегаторы, якобы объединяющие лучшие предложения кешбэка, но на деле перенаправляющие на фишинговые страницы для ввода реквизитов карт.
В обоих случаях цель — заставить жертву ввести данные своей карты на сайте, контролируемом преступниками. Рыбников отметил, что простейший способ защититься — внимательно проверять адрес в браузере.
Злоумышленники часто используют домены, визуально схожие с настоящими: заменяют букву «o» на цифру «0», «i» на «l», добавляют лишние дефисы или используют не .ru, а другие зоны — .com, .online или .info. Даже незначительное отличие в одном символе — повод немедленно закрыть вкладку и не вводить никаких данных.