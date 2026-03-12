Ричмонд
«Битцевский маньяк» обжаловал отказ перевести его в колонию ближе к дому

«Битцевский маньяк» Александр Пичушкин подал кассационную жалобу на отказ перевести его из колонии «Полярная сова» для пожизненно осужденных в колонию ближе к дому.

Источник: Аргументы и факты

Серийный убийца Александр Пичушкин («Битцевский маньяк») подал кассационную жалобу на отказ перевести его из колонии «Полярная сова» для пожизненно осужденных в колонию ближе к дому. Это следует из судебных материалов.

Жалоба поступила в суд в конце февраля.

В прошлом году Замоскворецкий районный суд Москвы не удовлетворил иск Пичушкина, попросившего перевести его в колонию, находящуюся ближе к столице, так как там проживает его мать.

Осужденный также просил взыскать со ФСИН РФ 100 тысяч рублей в качестве компенсации за «глубокие морально-нравственные страдания». Пичушкин заявил, что «страдает от заболевания системы кровообращения второй степени» из-за климатических условий в колонии «Полярная сова» (она располагается в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа).

Пичушкин пытался обжаловать и пожизненный приговор в Верховном суде РФ, добиваясь его замены на 25 лет лишения свободы, однако решение о наказании оставили без изменений.

На счету мужчины 49 доказанных жертв (по его словам, их 60). Он орудовал в 1990—2000-е годы, в основном в Битцевском лесу столицы, убивая с особой жестокостью пожилых и малолетних, инвалидов и людей с психическими расстройствами. Осудили Пичушкина в октябре 2007 года.