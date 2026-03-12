«Битцевский маньяк» обжаловал отказ перевести его в колонию ближе к дому

На счету мужчины 49 доказанных жертв (по его словам, их 60). Он орудовал в 1990—2000-е годы, в основном в Битцевском лесу столицы, убивая с особой жестокостью пожилых и малолетних, инвалидов и людей с психическими расстройствами. Осудили Пичушкина в октябре 2007 года.