В Уфе на автодороге «Восточный выезд» водитель врезался в ограждение

На место ДТП прибыла служба аварийных комиссаров.

Источник: Восточный выезд | Мах

На 7 км дороги «Восточный выезд» в сторону трассы М-5 «Урал» произошла автоавария c участием Hyundai. Аварийный комиссар выставил схему, обеспечил прикрытие машины.

Выяснилось, что водитель легкового автомобиля, направляясь в сторону М-5 «Урал», не справился с управлением и совершил наезд на металлическое ограждение. В ДТП обошлось без пострадавших.

От вызова сотрудников Госавтоинспекции водитель отказался. Прибывшая служба эвакуации увезла неисправную машину на станцию техобслуживания. Дорожное покрытие привели в нормативное состояние, сообщили в пресс-службе «Восточного выезда».

Ранее в Башкирии водитель автобуса пытался подкупить сотрудников ГАИ.