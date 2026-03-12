В Уфе на автодороге «Восточный выезд» водитель врезался в ограждение

На 7 км дороги «Восточный выезд» в сторону трассы М-5 «Урал» произошла автоавария c участием Hyundai. Аварийный комиссар выставил схему, обеспечил прикрытие машины.
Выяснилось, что водитель легкового автомобиля, направляясь в сторону М-5 «Урал», не справился с управлением и совершил наезд на металлическое ограждение. В ДТП обошлось без пострадавших.
От вызова сотрудников Госавтоинспекции водитель отказался. Прибывшая служба эвакуации увезла неисправную машину на станцию техобслуживания. Дорожное покрытие привели в нормативное состояние, сообщили в пресс-службе «Восточного выезда».
Ранее в Башкирии водитель автобуса пытался подкупить сотрудников ГАИ.