Серийный убийца вышел из тюрьмы и стал звездой TikTok

Следствие установило, что между 1994 и 1997 годами Чсампар совершил серию убийств в Бухаресте. Жертвами становились случайные люди — чаще всего пожилые или бездомные. Одно из первых известных преступлений произошло в 1994 году. По данным следствия, Чсампар напал на бездомного мужчину. После убийства он обезглавил жертву и выбросил голову в озеро. В другом эпизоде жертвой стала 84-летняя женщина. Преступник проник в её дом, ограбил её и жестоко избил. От полученных травм женщина скончалась. Следователи позже заявляли, что убийства отличались особой жестокостью и происходили в разных районах столицы.