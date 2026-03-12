Серийный убийца вышел из тюрьмы и стал звездой TikTok

В Румынии вновь обсуждают имя Мариуса Чсампара — одного из самых известных серийных убийц страны. Почти четверть века назад суд отправил его в тюрьму на 99 лет за серию жестоких убийств. Сегодня же бывший заключённый собирает сотни тысяч просмотров в социальных сетях и зарабатывает на популярности в интернете. История человека, чьи преступления в 1990-е годы потрясли Бухарест, неожиданно получила новое продолжение.
Детство на улицах.
Мариус Чсампар родился в Бухаресте и рано остался без семьи. По данным румынских СМИ, мать умерла, когда ему было около 12 лет. Подросток оказался на улице. Он жил среди бездомных, перебивался случайными заработками и постепенно втянулся в преступную среду. Первые правонарушения были связаны с кражами и грабежами. Однако уже в начале 1990-х годов полиция начала фиксировать более тяжёлые преступления, пишет Need To Know.
Серия убийств.
Следствие установило, что между 1994 и 1997 годами Чсампар совершил серию убийств в Бухаресте. Жертвами становились случайные люди — чаще всего пожилые или бездомные. Одно из первых известных преступлений произошло в 1994 году. По данным следствия, Чсампар напал на бездомного мужчину. После убийства он обезглавил жертву и выбросил голову в озеро. В другом эпизоде жертвой стала 84-летняя женщина. Преступник проник в её дом, ограбил её и жестоко избил. От полученных травм женщина скончалась. Следователи позже заявляли, что убийства отличались особой жестокостью и происходили в разных районах столицы.
Поимка.
Расследование заняло несколько лет. Полиция связывала между собой нападения, которые происходили по похожему сценарию: жертвы выбирались случайно, преступления совершались ночью, а после нападения преступник скрывался без следа. В конце концов следователи вышли на Чсампара. Его задержали в Бухаресте после одного из нападений. Во время допросов полиция связала его с несколькими убийствами.
Суд и приговор.
Судебный процесс вызвал большой резонанс в Румынии. Прокуратура обвинила Чсампара в серии убийств и особо тяжких нападений. Суд признал его виновным по шести эпизодам убийств. Приговор оказался одним из самых суровых в истории страны — 99 лет лишения свободы. Однако румынское законодательство предусматривает возможность условно-досрочного освобождения. В результате Чсампар провёл в тюрьме около 22 лет.
Неожиданное освобождение.
В 2020 году суд принял решение об условно-досрочном освобождении. В тюрьме Чсампар, по сообщениям СМИ, демонстрировал примерное поведение и участвовал в программах социальной реабилитации. После выхода на свободу он поселился в Бухаресте и начал вести обычную жизнь. Но через некоторое время бывший преступник неожиданно стал активно использовать социальные сети.
Новая роль — блогер.
Чсампар начал публиковать видеоролики в TikTok и YouTube. В них он рассказывает о своей жизни после тюрьмы, о прошлом и о преступлениях, которые совершил. По данным СМИ, на его аккаунт в TikTok подписались около 160 тысяч человек, а канал на YouTube собрал более 20 тысяч подписчиков. Некоторые ролики набирают десятки тысяч просмотров.
Интернет-скандал.
Популярность бывшего убийцы вызвала резкую реакцию пользователей. Критики считают недопустимым, что человек, осуждённый за серию убийств, может зарабатывать на собственной известности. Особенно бурную реакцию вызвало видео, в котором Чсампар комментировал недавнее убийство в Румынии. В ролике он рассуждал о поведении подозреваемого подростка и высказывал предположения о том, что тот может совершить новые преступления. После публикации видео многие пользователи обвинили блогера в цинизме.
Спор о границах свободы.
История Чсампара вновь подняла вопрос о том, как общество должно относиться к бывшим преступникам после освобождения. С одной стороны, закон позволяет им вернуться к обычной жизни. С другой — использование криминального прошлого для популярности и заработка вызывает серьёзные этические споры. Юристы отмечают, что законодательство Румынии не запрещает бывшим заключённым вести блоги или зарабатывать на публикациях.
Человек, которого не забыли.
Прошло почти три десятилетия с тех пор, как в Бухаресте произошли убийства, за которые был осуждён Чсампар. Но его имя вновь оказалось в центре внимания. Теперь не из-за расследования преступлений, а из-за неожиданной интернет-популярности. И эта новая глава истории, похоже, вызывает у общества не меньше вопросов, чем сами преступления 1990-х годов.
