Чиновника из Хабаровска отправили в СИЗО по подозрению в госизмене

В Хабаровске суд арестовал сотрудника краевого государственного учреждения, которого обвиняют в государственной измене. Решение о мере пресечения принял Центральный районный суд города. Об этом в четверг. 12 марта, сообщили в пресс-службе инстанции.
По данным следствия, мужчина занимал руководящую должность и подозревается в оказании содействия иностранному государству, направленного против безопасности России и ее Вооруженных сил.
Следователи просили заключить фигуранта под стражу, указав на риск того, что на свободе он может скрыться или уничтожить доказательства по делу.
По версии правоохранительных органов, подозреваемый неоднократно переводил деньги для поддержки вооруженных формирований другого государства. Суд постановил арестовать его на два месяца — до 9 мая 2026 года, передает РИА Новости.
Столичный Мещанский суд в рамках уголовного дела о госизмене отправил в СИЗО россиянина по фамилии Качкуркин. Отмечается, что защита пока не обжаловала его арест.