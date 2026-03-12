Самарцев предупредили о новой мошеннической схеме с загранпаспортами

В МВД напоминают, что ускоренное оформление загранпаспорта возможно только в некоторых случаях, например, если нужно лететь за границу для срочного лечения или на похороны близкого родственника. В таком порядке можно оформить только 5-летний паспорт, а заявление нужно подавать лично в территориальный орган МВД. Самарцев призывают не доверять сомнительным объявлениям в интернете, а обращаться за государственными услугами только в официальные органы.