Житель Владивостока пойдет под суд за смертельное избиение матери

В декабре прошлого года обвиняемый распивал алкоголь вместе с матерью в квартире на улице Дальзаводская. Между родственниками вспыхнула ссора, в итоге мужчина начал избивать женщину. Нанес матери множество ударов руками и ногами по голове и туловищу. От полученных травм женщина скончалась.