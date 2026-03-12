Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Владивостока пойдет под суд за смертельное избиение матери

Это произошло в декабре прошлого года в квартире на Дальзаводской.

Источник: Комсомольская правда

В Приморье завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего горожанина, который до смерти забил собственную мать. Это произошло во время застолья в квартире.

В декабре прошлого года обвиняемый распивал алкоголь вместе с матерью в квартире на улице Дальзаводская. Между родственниками вспыхнула ссора, в итоге мужчина начал избивать женщину. Нанес матери множество ударов руками и ногами по голове и туловищу. От полученных травм женщина скончалась.

Прокуратура Ленинского района утвердила обвинительное заключение. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Жителю Владивостока инкриминируют часть 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть).