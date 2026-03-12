Ричмонд
На Красноярском тракте под Омском сгорел пассажирский автобус

Возгорание площадью 30 квадратных метров устранено за 35 минут.

Источник: Комсомольская правда

В Омске 11 марта произошел пожар в автобусе на Красноярском тракте. Сообщение о чрезвычайном происшествии поступило в 08:36, на место оперативно выехали подразделения МЧС России.

Открытое горение на площади 30 квадратных метров было ликвидировано к 09:11. Для тушения пожара привлекались восемь сотрудников МЧС России и две единицы спецтехники. Благодаря слаженным действиям спасателей огонь не распространился на соседние транспортные средства и строения.

В результате происшествия пострадавших нет. Обстоятельства возгорания устанавливаются, предварительная версия связана с неисправностью электрооборудования или нарушением правил эксплуатации транспортного средства.

