Суд вынесет приговор 19 обвиняемым по делу о теракте в «Крокус Сити Холле»

12 марта столичный суд объявит приговор 19 фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле», где погибли почти 150 человек. Оглашение вердикта начнется в 11:00 в здании Второго Западного окружного военного суда, заседание будет открытым для прессы и публики.