Суд вынесет приговор 19 обвиняемым по делу о теракте в «Крокус Сити Холле»

12 марта столичный суд объявит приговор 19 фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле», где погибли почти 150 человек. Оглашение вердикта начнется в 11:00 в здании Второго Западного окружного военного суда, заседание будет открытым для прессы и публики.
Судебный процесс стартовал еще в начале августа 2025 года. Из соображений безопасности и из-за наличия в деле материалов под грифом «секретно» все заседания проходили в закрытом режиме.
На скамье подсудимых находятся 19 человек. Уголовное дело получилось поистине масштабным — его материалы насчитывают 427 томов.
Как стало известно, часть фигурантов, надеясь смягчить наказание, просятся на службу в зону специальной военной операции. По данным источников, речь как минимум о двух участниках процесса.
При этом работа следствия по этому делу еще не завершена. Расследование в отношении еще двоих организаторов и четырех пособников террористов продолжается.
Напомним, трагедия произошла вечером 22 марта 2024 года. Жертвами теракта стали 149 человек, более 600 зрителей и работников концертного зала получили ранения различной степени тяжести.