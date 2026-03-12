Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд вынесет приговор 19 обвиняемым по делу о теракте в «Крокус Сити Холле»

Оглашение приговора фигурантам дела о теракте в «Крокусе» пройдет в открытом режиме.

Источник: Комсомольская правда

12 марта столичный суд объявит приговор 19 фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле», где погибли почти 150 человек. Оглашение вердикта начнется в 11:00 в здании Второго Западного окружного военного суда, заседание будет открытым для прессы и публики.

Судебный процесс стартовал еще в начале августа 2025 года. Из соображений безопасности и из-за наличия в деле материалов под грифом «секретно» все заседания проходили в закрытом режиме.

На скамье подсудимых находятся 19 человек. Уголовное дело получилось поистине масштабным — его материалы насчитывают 427 томов.

Как стало известно, часть фигурантов, надеясь смягчить наказание, просятся на службу в зону специальной военной операции. По данным источников, речь как минимум о двух участниках процесса.

При этом работа следствия по этому делу еще не завершена. Расследование в отношении еще двоих организаторов и четырех пособников террористов продолжается.

Напомним, трагедия произошла вечером 22 марта 2024 года. Жертвами теракта стали 149 человек, более 600 зрителей и работников концертного зала получили ранения различной степени тяжести.