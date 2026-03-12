В Воронеже суд аннулировал передачу земли крупному застройщику

Арбитражный суд Воронежской области удовлетворил иск прокуратуры и признал недействительной сделку по приватизации 0,5 гектара на улице Тимирязева в пользу строительной компании «Выбор».
Земля была выкуплена без торгов. Ее застройщик планировал объединить с соседним участком, на котором уже возвел многоэтажку. Жители заявляли, что только через купленные 0,5 гектара можно пройти к подъездам.
Основанием для сделки стало наличие на территории двух зданий, принадлежащих «Выбору». Однако прокуратура выявила, что на деле один из объектов площадью более 1,7 тысячи квадратных метров фактически отсутствовал. А еще одно здание на 498,8 «квадрата», по версии надзорного ведомства, слишком мало, чтобы под его обслуживание отдавать полгектара.
«Выбор» с решением суда не согласен и намерен его обжаловать.
Для прокуратуры это уже третий успешный процесс об изъятии земель у застройщиков. Во всех случаях судам предшествовали возмущения жителей новым строительством.
В 2024 году три судебные инстанции встали на сторону надзорного ведомства в споре с ГК «Еврострой»: девелопер лишился 1,96 гектара у Воронежского водохранилища, так как вовремя не построил 18-этажку на 852 квартиры. Прокуратура выявила, что власти и застройщики не оформили продление договора аренды на землю.
Год назад арбитражный суд отменил аренду 0,3 гектара в центре Воронежа рядом с памятником детям — жертвам Великой Отечественной войны. Жилой дом средней этажности здесь планировала построить ГК «Крайс». Прокуратура выяснила, что участок был сформирован практически по линии фасадов соседних домов, а сама земля фактически используется как придомовая территория местных жителей. «Крайс» оспорил это решение, апелляционная инстанция назначила экспертизу и продолжает рассматривать дело.