В Воронеже суд аннулировал передачу земли крупному застройщику

Основанием для сделки стало наличие на территории двух зданий, принадлежащих «Выбору». Однако прокуратура выявила, что на деле один из объектов площадью более 1,7 тысячи квадратных метров фактически отсутствовал. А еще одно здание на 498,8 «квадрата», по версии надзорного ведомства, слишком мало, чтобы под его обслуживание отдавать полгектара.