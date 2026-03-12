На Кубани загорелась нефтебаза после падения обломков БПЛА

В Тихорецком районе Краснодарского края на нефтебазе случился пожар, вызванный падением обломков дрона. Данная информация была подтверждена оперативным штабом региона.
Согласно сообщению штаба, жертв и пострадавших при этом инциденте нет.
Огонь охватил территорию в 150 квадратных метров. Для его локализации задействованы 83 спасателя и 26 единиц специализированного оборудования. В работах по ликвидации огня принимают участие сотрудники Главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь сбили над территорией России 80 украинских БПЛА.
