Мэр Анапы Маслова призвала оставить детей дома из-за угрозы атаки БПЛА

В Анапе сохраняется опасность атаки беспилотных летательных аппаратов, поэтому местные власти посоветовали родителям не отправлять детей в учебные заведения. Такую информацию сообщила глава города Светлана Маслова в Telegram-канале.
«В Анапе сохраняется угроза атаки БПЛА, в связи с чем принято решение рекомендовать родителям сегодня оставить детей дома. Школьные занятия будут выданы на дом», — уточнила Маслова.
По словам мэра, это решение касается не только школ, но также колледжей, вузов и учреждений дополнительного образования. Для детей, которых не с кем оставить дома, в детских садах организуют специальные дежурные группы. Маслова заверила, что воспитатели знают все необходимые правила поведения при угрозе, поэтому безопасность ребят будет обеспечена.
Напомним, что утром 12 марта в Тихорецком районе Краснодарского края произошел пожар на территории нефтебазы. В оперштабе региона уточнили, что возгорание случилось из-за падения обломков беспилотника. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, а огонь удалось быстро взять под контроль. Специалисты сообщили, что площадь возгорания удалось локализовать на отметке в 150 квадратных метров.