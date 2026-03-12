Под Волгоградом Ростехнадзор запретил включать котельную в бассейне

Жителям Еланского района Волгоградской области придется подождать с заплывами в новом крытом бассейне. Спортивный объект оказался не готов к приему посетителей из-за проблем с отоплением. Нижне-Волжское управление Ростехнадзора проверило местную котельную и вынесло вердикт: запускать оборудование в таком состоянии нельзя.
Инспекторы нагрянули с проверкой и обнаружили, что на объекте проигнорировали базовые правила безопасности. Выяснилось, что в котельной даже не провели обязательные пуско-наладочные работы. Это значит, что систему не протестировали в разных режимах, и как она поведет себя при нагрузке — неизвестно. Кроме того, у руководства не оказалось режимных карт, которые диктуют, как правильно эксплуатировать котлы.
Но больше всего вопросов вызвало отношение к кадрам. Как сообщили в ведомстве, теплоэнергетический персонал попросту не подготовлен к работе. Люди, которые должны отвечать за сложные агрегаты, не прошли необходимое обучение и не подтвердили свои навыки.
В итоге Ростехнадзор официально отказал в выдаче разрешения на эксплуатацию. В адрес заявителя уже направили уведомление со списком всех нарушений. Пока их не исправят, а сотрудников не обучат как следует, тепла в бассейне не будет.
Ситуация остается на контроле надзорного органа, а сроки открытия объекта теперь зависят от того, как быстро в Елани наведут порядок в документах и в самой котельной.
Ранее сообщалось о других массовых проверках — на волгоградских дорогах.