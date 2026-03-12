Под Волгоградом Ростехнадзор запретил включать котельную в бассейне

Инспекторы нагрянули с проверкой и обнаружили, что на объекте проигнорировали базовые правила безопасности. Выяснилось, что в котельной даже не провели обязательные пуско-наладочные работы. Это значит, что систему не протестировали в разных режимах, и как она поведет себя при нагрузке — неизвестно. Кроме того, у руководства не оказалось режимных карт, которые диктуют, как правильно эксплуатировать котлы.