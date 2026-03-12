Напавшего с ножом на стажера полиции задержали в Петербурге

В Невском районе Санкт-Петербурга задержали 21-летнего мужчину, который ранил ножом стажера полиции. Об этом сообщает издание «Фонтанка».
По данным СМИ, уголовное дело возбудил Следственный комитет. Подозреваемому по имени Дмитрий вменяют статью 317 УК РФ — посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Максимальное наказание по этой статье предусматривает пожизненное лишение свободы.
Инцидент произошел на улице Ольги Берггольц. Оперативник уголовного розыска вместе со стажером проверяли информацию о разыскиваемом молодом человеке.
Подозреваемого посадили в служебный автомобиль для дальнейшей проверки. По предварительным данным, находясь в машине, он внезапно достал нож и несколько раз ударил стажера полиции.
После нападения мужчина выбежал из автомобиля и скрылся. Оперативник покинул машину, но преследовать его не стал. По информации издания, ни он, ни стажер не были вооружены.
Пострадавшего сотрудника полиции доставили в больницу. Его состояние официально не раскрывается.
Сообщается, что ранее Дмитрия разыскивали по делу о краже. После нападения на полицейского список обвинений в его отношении расширился.
