В Волгограде мужчина разбил чужое авто трубой из-за конфликта на парковке

История началась 3 марта, когда в полицию обратился владелец пострадавшей машины. Он рассказал, что поссорился с незнакомцем, которому не понравилось, как припаркован его автомобиль. Словесная перепалка быстро переросла в агрессию: неизвестный схватил трубу и несколько раз ударил ею по кузову и стеклам машины, после чего скрылся.