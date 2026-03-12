В Волгограде мужчина разбил чужое авто трубой из-за конфликта на парковке

В Волгограде полиция выясняет обстоятельства конфликта, который произошел в Тракторозаводском районе. Там мужчина повредил чужой автомобиль из-за неудачной, по его мнению, парковки, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.
История началась 3 марта, когда в полицию обратился владелец пострадавшей машины. Он рассказал, что поссорился с незнакомцем, которому не понравилось, как припаркован его автомобиль. Словесная перепалка быстро переросла в агрессию: неизвестный схватил трубу и несколько раз ударил ею по кузову и стеклам машины, после чего скрылся.
Сейчас правоохранители проводят проверку. Они ищут второго участника инцидента и устанавливают все детали произошедшего. По итогам проверки они примут процессуальное решение.