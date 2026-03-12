«Моему сыну выстрелили в лоб»: контрольная по английскому в уральской школе закончилась ЧП

Во время контрольной работы по английскому 11 марта в школе Верхней Пышмы произошло ЧП. инцидент на уроке английского. пятиклассник школы № 1 пронес пневматический пистолет в здание и выстрелил в одноклассника прямо на уроке. Об этом сообщает «КП — Екатеринбург».
«На уроке английского языка он запугивал одноклассников. Учитель на это не реагировал. Моему сыну выстрелили в лоб», — рассказала журналистам мать пострадавшего ребенка Екатерина.
Несмотря на то, что травма, по счастью, оказалась несерьезной, родители вызвали полицию и потребовали объяснений от руководства учебного заведения.
Кроме того, к делу подключилось региональное управление СК. Вероятно, будет возбуждено уголовное дело по статье халатность.
Напомним, инцидентом в Верхней Пышме заинтересовались в прокуратуре. Ведомство инициировало проверку.
В 2023 году восьмиклассница в школе Брянска устроила стрельбу. В результате погибла одноклассница, еще пятеро ребят получили ранения.