Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Моему сыну выстрелили в лоб»: контрольная по английскому в уральской школе закончилась ЧП

На Урале пятиклассник выстрелил в одноклассника во время контрольной работы.

Источник: Комсомольская правда

Во время контрольной работы по английскому 11 марта в школе Верхней Пышмы произошло ЧП. инцидент на уроке английского. пятиклассник школы № 1 пронес пневматический пистолет в здание и выстрелил в одноклассника прямо на уроке. Об этом сообщает «КП — Екатеринбург».

«На уроке английского языка он запугивал одноклассников. Учитель на это не реагировал. Моему сыну выстрелили в лоб», — рассказала журналистам мать пострадавшего ребенка Екатерина.

Несмотря на то, что травма, по счастью, оказалась несерьезной, родители вызвали полицию и потребовали объяснений от руководства учебного заведения.

Кроме того, к делу подключилось региональное управление СК. Вероятно, будет возбуждено уголовное дело по статье халатность.

Напомним, инцидентом в Верхней Пышме заинтересовались в прокуратуре. Ведомство инициировало проверку.

В 2023 году восьмиклассница в школе Брянска устроила стрельбу. В результате погибла одноклассница, еще пятеро ребят получили ранения.