Обнес несколько офисов и сбил на авто полицейских: в Уфе будут судить серийного вора

Согласно версии следствия, мужчина действовал как в одиночку, так и с сообщниками, личность которых пока еще установлена. Злоумышленники в масках, используя отвертки и самодельную лестницу, проникали в офисные помещения в Уфе. Общая сумма похищенного составила почти 700 тысяч рублей. В одном из случаев их застал охранник — налетчики толкнули мужчину и распылили ему в лицо перцовый баллончик.