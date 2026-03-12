Ричмонд
Обнес несколько офисов и сбил на авто полицейских: в Уфе будут судить серийного вора

В Уфе осудят серийного вора, сбившего на машине полицейских.

Источник: Комсомольская правда

33-летнего уфимца обвиняют в целом ряде преступлений: разбой, кража, покушение на кражу и применение насилия в отношении представителя власти. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Согласно версии следствия, мужчина действовал как в одиночку, так и с сообщниками, личность которых пока еще установлена. Злоумышленники в масках, используя отвертки и самодельную лестницу, проникали в офисные помещения в Уфе. Общая сумма похищенного составила почти 700 тысяч рублей. В одном из случаев их застал охранник — налетчики толкнули мужчину и распылили ему в лицо перцовый баллончик.

Кроме того, пытаясь скрыться после очередной кражи, обвиняемый за рулем Volkswagen Touareg сбил двух полицейских, однако его все же удалось задержать.

Возбужденное против уфимца уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Уфимский районный суд.

— Материалы в отношении его подельников выделены в отдельное производство, — заявили в надзорном ведомстве.

