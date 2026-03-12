Ричмонд
Радиус поиска пропавших в Звенигороде детей вновь увеличили

Радиус поиска пропавших в Звенигороде детей вновь увеличили. Об этом в четверг, 12 марта, сообщили в пресс-службе МЧС России.

— Спасатели и волонтеры продолжают операцию по поиску пропавших школьников. Радиус поиска и количество водолазных групп были увеличены. Сегодня к поискам подключилась дополнительная группа водолазов центра спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России, — написали в канале ведомства в МАХ.

Днем ранее спасатели обнаружили тело 12-летнего мальчика, который вместе с двумя другими детьми пропал 7 марта в Звенигороде. Тело нашли примерно в двух километрах ниже по течению от места, где он вместе с друзьями мог провалиться под лед.

Поиски детей осложняет ситуация на реке: течение усилилось из-за схождения льда.