Радиус поиска пропавших в Звенигороде детей вновь увеличили

Днем ранее спасатели обнаружили тело 12-летнего мальчика, который вместе с двумя другими детьми пропал 7 марта в Звенигороде. Тело нашли примерно в двух километрах ниже по течению от места, где он вместе с друзьями мог провалиться под лед.