Радиус поиска пропавших в Подмосковье детей снова увеличили

Спасатели увеличили радиус поисков подростков, пропавших в Звенигороде 7 марта. К операции подключили дополнительную группу водолазов центра «Лидер» МЧС России, сообщает ТАСС.
Накануне водолазы нашли тело 12-летнего мальчика. Его обнаружили примерно в двух километрах ниже по течению Москвы-реки от предполагаемого места трагедии — там, по версии следствия, дети могли провалиться под лёд.
Поиски 13-летней девочки и второго 12-летнего мальчика продолжаются. Спасатели обследуют акваторию и береговую линию, количество водолазных групп увеличено.
Напомним, подростки ушли гулять 7 марта и не вернулись. На берегу реки нашли их личные вещи.
