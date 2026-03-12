Ричмонд
Украинский беспилотник атаковал автомобиль в Белгородской области

В районе белгородского села Бессоновка в результате атаки ВСУ погиб мирный житель.

Источник: Аргументы и факты

Украинский FPV-дрон атаковал автомобиль в Белгородской области, в результате чего на месте скончался водитель. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, все произошло в районе села Бессоновка Белгородского округа.

«В результате очередного удара со стороны ВСУ погиб мирный житель. Искренние соболезнования родным и близким погибшего…» — написал глава региона.

Минобороны России сообщало, что минувшей ночью, с 11 на 12 марта, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в Белгородской области пять украинских беспилотников самолетного типа.