Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье осудили двух жителей, надругавшихся над флагом России

Суд в Приморье назначил по 5 месяцев ограничения свободы двум местным жителям, которые надругались над государственным флагом РФ.

Источник: Аргументы и факты

Мировой суд Дальнегорска в Приморском крае вынес приговор двум молодым людям за осквернение государственного флага России.

Как сообщает прокуратура региона, 21-летний и 22-летний жители были признаны виновными по статье 329 УК РФ («Надругательство над Государственным флагом Российской Федерации»).

По данным следствия, в январе 2025 года обвиняемые на вершине сопки «Пик Вербованных» демонстративно сняли установленный там российский флаг. После этого они унесли его в ближайший лес, где нанесли на полотнище маркером оскорбительные рисунки и надписи, а затем бросили и закопали испорченный символ государства в снег.

Учитывая позицию государственного обвинителя, суд назначил каждому из фигурантов наказание в виде пяти месяцев ограничения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали потушившего Вечный огонь мужчину.