В Приморье осудили двух жителей, надругавшихся над флагом России

По данным следствия, в январе 2025 года обвиняемые на вершине сопки «Пик Вербованных» демонстративно сняли установленный там российский флаг. После этого они унесли его в ближайший лес, где нанесли на полотнище маркером оскорбительные рисунки и надписи, а затем бросили и закопали испорченный символ государства в снег.