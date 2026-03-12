В Приморье осудили двух жителей, надругавшихся над флагом России

Мировой суд Дальнегорска в Приморском крае вынес приговор двум молодым людям за осквернение государственного флага России.
Как сообщает прокуратура региона, 21-летний и 22-летний жители были признаны виновными по статье 329 УК РФ («Надругательство над Государственным флагом Российской Федерации»).
По данным следствия, в январе 2025 года обвиняемые на вершине сопки «Пик Вербованных» демонстративно сняли установленный там российский флаг. После этого они унесли его в ближайший лес, где нанесли на полотнище маркером оскорбительные рисунки и надписи, а затем бросили и закопали испорченный символ государства в снег.
Учитывая позицию государственного обвинителя, суд назначил каждому из фигурантов наказание в виде пяти месяцев ограничения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.
