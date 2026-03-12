Ричмонд
В Крыму предотвратили теракт против высокопоставленного военного

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Силовики предотвратили планировавшийся Киевом теракт против высокопоставленного российского военного в Крыму, сообщил ЦОС ФСБ РФ.

Источник: © РИА Новости

«В Республике Крым предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами в отношении высокопоставленного военнослужащего одного из подразделений министерства обороны Российской Федерации», — говорится в сообщении.

