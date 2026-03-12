Суд огласит приговор 19 фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле», где погибли 149 человек

Часть фигурантов, надеясь смягчить приговор, попросились на службу в зону специальной военной операции. По данным СМИ, как минимум двое обвиняемых — Джабраил Аушев* и Хусен Медов* — во время последнего слова заявили о желании «искупить вину кровью». Ещё один фигурант, Далерджон Мирзоев*, также просил отправить его на СВО, апеллируя к наличию семьи и детей.