ФСБ предотвратила в Крыму теракт против российского высокопоставленного военного

По версии следствия, он получил задание ликвидировать военнослужащего ВС РФ, заложив под его автомобиль самодельное радиоуправляемое взрывное устройство. Для этого куратор передал ему координаты тайника, где находилось взрывное устройство фугасного действия, а также инструкцию по сборке СВУ. Кроме того, исполнителю сообщили номер автомобиля и адрес проживания военнослужащего и назначили дату подрыва.