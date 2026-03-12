Ричмонд
ФСБ предотвратила в Крыму теракт против российского высокопоставленного военного

Силовики предотвратили в Крыму теракт в отношении российского высокопоставленного военнослужащего. Об этом в четверг, 12 марта, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

Задержан 39-летний житель Севастополя. По данным следствия, через мессенджер он по собственной инициативе установил и поддерживал связь с представителем запрещенной в России террористической организации, действующей под контролем спецслужб Украины.

По версии следствия, он получил задание ликвидировать военнослужащего ВС РФ, заложив под его автомобиль самодельное радиоуправляемое взрывное устройство. Для этого куратор передал ему координаты тайника, где находилось взрывное устройство фугасного действия, а также инструкцию по сборке СВУ. Кроме того, исполнителю сообщили номер автомобиля и адрес проживания военнослужащего и назначили дату подрыва.

Однако реализовать план он не успел — его задержали сотрудники ФСБ России, передает ТАСС.

В начале марта силовики задержали жителя Крыма за шпионаж в пользу военной разведки Украины. Задержанный связался с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины через мессенджер. Там он передавал ему сведения о местах дислокации бойцов ВС РФ и их техники.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт на военном аэродроме в Краснодарском крае. Уточнялось, что гражданин РФ 1986 года рождения установил контакт в мессенджере с представителем ГУР МО Украины.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
