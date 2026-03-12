Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина умер в аэропорту Тюмени после посадки на международный рейс

В тюменском аэропорту умер пассажир, ожидавший вылета в Таджикистан.

В тюменском аэропорту умер пассажир, ожидавший вылета в Таджикистан. Инцидент произошёл 11 марта в аэропорту Рощино.

Мужчина 1948 года рождения сел на рейс Тюмень — Худжанд и ждал вылета, но на борту ему внезапно стало плохо, он потерял сознание.

Пассажира доставили в медпункт, где врач констатировал смерть. Информация о случившемся поступила в линейный отдел полиции в 05:15.

Материалы дела передадут в Следственный комитет. В управлении на транспорте МВД уточнили, что трагедия не повлияла на время вылета рейса.

Причина смерти пока не установлена.

Читайте также: «Самолет рейса Новосибирск — Дубай экстренно сел в воюющей стране из-за атаки по ОАЭ».

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Дубай: мегаполис пустыни, ставший символом роскошной жизни
Дубай — один из самых узнаваемых городов мира. За несколько десятилетий он превратился из небольшого торгового поселения на берегу Персидского залива в международный финансовый, туристический и логистический центр. Сегодня Дубай ассоциируется с небоскребами, роскошью и масштабными инфраструктурными проектами. Собрали главное о нем.
Читать дальше