Мужчина умер в аэропорту Тюмени после посадки на международный рейс

В тюменском аэропорту умер пассажир, ожидавший вылета в Таджикистан. Инцидент произошёл 11 марта в аэропорту Рощино.
Мужчина 1948 года рождения сел на рейс Тюмень — Худжанд и ждал вылета, но на борту ему внезапно стало плохо, он потерял сознание.
Пассажира доставили в медпункт, где врач констатировал смерть. Информация о случившемся поступила в линейный отдел полиции в 05:15.
Материалы дела передадут в Следственный комитет. В управлении на транспорте МВД уточнили, что трагедия не повлияла на время вылета рейса.
Причина смерти пока не установлена.
